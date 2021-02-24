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Общество

Бишкекзеленхоз попробует новые технологии для озеленения столицы

Бишкекзеленхоз планирует использовать новые технологии для озеленения города. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, муниципальное предприятие «Бишкекзеленхоз» подписало два меморандума о сотрудничестве и совместной деятельности.

Первый трехсторонний документ подписан с компанией «Биоусмир» и общественным фондом «Инновация». Городу на безвозмездной основе предоставят биологическое удобрение «Микориза» (грибокорень), которое способствует улучшению здоровья и роста зеленых насаждений.

Второй меморандум подписан с ассоциацией экспортеров и импортеров «Кыргызленд». Предприятию безвозмездно предоставят технологии, предназначенные для укрепления и роста зеленых насаждений, а также 400 литров аргано-минеральных удобрений «Глицерол».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/184429/
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