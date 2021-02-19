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Общество

Бот, разработанный ВОЗ, поможет курильщикам отказаться от вредной привычки

ВОЗ в партнерстве с Soul Machines, Amazon Web Services и Google Cloud разработали бота с искусственным интеллектом, который поможет бросить курить. Об этом сообщили «Новости ООН».

Отмечается, что сегодня в мире насчитывается 1,3 миллиарда курящих людей, многие из которых хотят бросить курить, но им не хватает необходимой поддержки. Ситуация усугубилась в связи с пандемией COVID-19, потому что многие консультационные службы, к которым люди обычно обращаются, были вынуждены приостановить свою работу.

Для содействия решению проблемы и был разработан бот. «Флоранс готова в любой момент предоставить консультацию всем, кто твердо решил покончить с вредной привычкой — пристрастием к табаку. Интернет-консультант работает в режиме онлайн и готова предоставить необходимую поддержку желающим преодолеть как физическую, так и психологическую зависимость от табака», — отмечает служба новостей ООН.

Виртуальная помощница запрограммирована на проведение нескольких коротких бесед с клиентом с использованием голосовых или текстовых месседжей. Она знакомит своих пациентов с рекомендованными ВОЗ программами, с бесплатными телефонными линиями, помогающими отказаться от курения, с приложениями и службами обмена текстовыми сообщениями, доступными в их стране.

«В отличие от чат-ботов, Флоранс сразу дает эмоциональные ответы в реальном времени, она подбадривает собеседника не только словами, но и мимикой своего лица. Она способна обрабатывать звуковую, визуальную и текстовую информацию, которую она получает в ходе общения. При этом данные, которыми клиенты делятся с Флоранс, в системе не собираются и не хранятся», — отметили в ООН.

Флоранс говорит пока только по-английски, но вскоре она овладеет также арабским, испанским, китайским, русским и французским языками.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/183970/
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