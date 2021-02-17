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Общество
Сюжет: COVID-19

Сдать ПЦР два раза. Как студенты из Кыргызстана могут выехать в Россию

Студенты из Кыргызстана, обучающиеся в российских вузах, должны сдать ПЦР-анализ дважды. Об этом сообщили в посольстве России в Кыргызстане.

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По его данным, согласно изменениям в рекомендациях Роспотребнадзора, иностранные студенты, прибывающие в Россию из государств, с которыми уже возобновлено авиасообщение, в том числе из Кыргызстана, должны пройти ПЦР-исследование на коронавирус не ранее чем за 72 часа до вылета и в течение 72 часов после въезда на территорию России.

После прибытия нужно строго соблюдать режим изоляции до получения результата анализа. Студенты допускаются к учебному процессу только при наличии двух отрицательных результатов.

Сейчас студенты из Кыргызстана могут вылететь в Россию прямыми регулярными авиарейсами, которые осуществляются три раза в неделю по маршруту Бишкек — Москва авиакомпаниями «Аэрофлот» (SU1983 по вторникам, пятницам, воскресеньям) и «Авиа Траффик» (по средам, пятницам, воскресеньям).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/183713/
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