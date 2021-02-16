Мэрия Бишкека обещает отремонтировать плохие дороги в «Алтын-Ордо»

В жилом массиве «Алтын-Ордо» 3-я и 6-я улицы включены в титульный список капитального ремонта дорог. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, одной из проблем в жилмассиве являются восстановительные работы дорог, разрушенных во время прокладки газопроводной сети, где в результате раскопки траншеи образовались грязь и слякоть. Такая ситуация доставляет большие неудобства жителям района.

В целях устранения проблемы ОсОО «Империал» проводит подсыпку гравийной смеси в жилмассиве «Алтын-Ордо».

Ранее бишкекчанин пожаловался на ужасное состояние дороги в жилом массиве «Алтын-Ордо».