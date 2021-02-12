В Государственном агентстве лесного хозяйства выявлены финансовые нарушения

По итогам аудита исполнения бюджета в Государственном агентстве охраны окружающей среды и лесного хозяйства за 2019 год выявлены нарушения. Об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты.

Обнаружена недостача товарно-материальных ценностей на 206 тысяч сомов в Тюпском механизированном лесном хозяйстве. Необоснованные выплаты заработной платы на 50,7 тысячи выявлены в Уч-Коргонском и Иссык-Кульском лесных хозяйствах. Там же была переплата командировочных расходов на 55 тысяч сомов. Более половины из этой суммы восстановлено.

«Минуя систему казначейства, использованы специальные средства на 5,3 тысячи сомов, которые полностью возмещены в бюджет. В департаменте сохранения биоразнообразия и особоохраняемых природных территорий выявлена сокрытая по учету дебиторская и завышенная кредиторская задолженность на 561,4 тысячи», — рассказали в СП.

Установлены резервы и потери бюджета на 213 тысяч сомов.

Сверхнормативные расходы товарно-материальных ценностей установлены в Нарынском лесном хозяйстве и Нарынском территориальном управлении Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства на 175,3 тысячи.