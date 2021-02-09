Сегодня в рубрике «Официально»

Пресс-служба президента: Подписаны указы, распоряжение:
— о неотложных мерах по развитию сферы здравоохранения и улучшению качества жизни и здоровья населения в КР; Подробнее
— о мерах по дальнейшему развитию финансового рынка; Подробнее
— о мерах по развитию агропромышленного комплекса Кыргызской Республики; Подробнее
— о проведении инвентаризации законодательства Кыргызской Республики; Подробнее
— о дальнейших мерах по повышению доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг населению; Подробнее
— назначении ряда судей местных судов; Подробнее
— об освобождении Жаныбека Капарова от должности первого заместителя секретаря Совета безопасности. Подробнее
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