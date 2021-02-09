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Общество

26-летняя кыргызстанка родила в аэропорту Стамбула

26-летняя кыргызстанка родила в аэропорту Стамбула (Турция). Об этом сообщила местная газета Sabah.

По ее данным, Кабылжан Шакесанам и ее муж Мухамадал Исмаилов ожидали, что их ребенок появится на свет 21 февраля, поэтому они спокойно направились из Санкт-Петербурга в Анкару на свадьбу сына сестры.

«Однако после прохождения паспортного контроля в аэропорту Стамбула беременной кыргызстанке начало становиться плохо. Бригада врачей аэропорта приняла роды прямо в терминале. В итоге мать благополучно родила здоровую девочку весом 3 килограмма 200 граммов. Маму и новорожденную сразу же после родов доставили в больницу», — говорится в сообщении.

Уточняется, что у семьи это третий ребенок. У них уже есть сын и дочь.

По словам отца, они планируют назвать малышку Стамбулом, а также хотели бы, чтобы девочка стала гражданкой Турции. «В консульстве Кыргызстана нам сказали, что это невозможно, но не сообщили почему», — заключил Мухамадал Исмаилов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/182796/
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