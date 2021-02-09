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Общество

27 государственных школ строят в Кыргызстане

Строительство 27 государственных школ ведется в Кыргызстане. Об этом 24.kg сообщила пресс-секретарь Госагентства архитектуры, строительства и ЖКХ Азиза Масимова.

По ее словам, 15 школ из 27 строятся на месте полуразрушенных, еще 12 — новые. Возведение образовательных учреждений финансируется за счет Саудовского фонда развития. Проект обеспечит 7 тысяч 625 ученических мест.

«Из 27 в Иссык-Кульской, Джалал-Абадской, Нарынской и Баткенской областях строят по три школы, в Таласской — 2, Оше — 1, Ошской области — 5, Чуйской — 4, Бишкеке — 3. Строительство осуществляется за счет кредитных средств Саудовского фонда развития. По проекту в новых школах предусмотрены: учебный корпус, столовая, спортивный и актовый залы, компьютерный класс, а также кабинеты с лабораториями», — сообщила она.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/182782/
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