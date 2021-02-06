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Общество

Силомеры, игры, шарики. Мэрия Бишкека проигрывает борьбу со стихийной торговлей

Время от времени мэрия Бишкека рапортует о борьбе со стихийной торговлей и несанкционированными аттракционами. Но все потуги городских чиновников безрезультатны. Уличная торговля с грязью и антисанитарией уверенно побеждает на протяжении многих лет.

Последний из очередных рейдов по ликвидации стихийной торговли и аттракционов на центральной площади Ала-Тоо прошел 11 января.

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«В этот раз мы демонтировали три силомера, 9 игровых конструкций и ликвидировали 38 точек стихийной торговли. Кроме того, на пересечении проспекта Жибек Жолу и улицы Тоголока Молдо убрано 10 незаконных точек. С продавцами проведены разъяснительные беседы», — отчитались в мэрии.

Но торговцы, отсидевшись дома пару дней, вновь заполонили центр китайским ширпотребом.

Вся активность столичных властей — для галочки. Прямо под носом у депутатов Жогорку Кенеша и аппарата президента десятки складированных аттракционов. Грязные, без намека на эстетику, безопасность, соблюдение санитарных норм. К тому же вряд ли их владельцы платят налоги.

Завтра или через неделю чиновники вновь отправят подчиненных на очередной бессмысленный рейд. Торговцы складируют свои незаконные автоматы и игры на несколько часов, чтобы снова выйти на улицу.

Столица страны похожа на большой некрасивый грязный балаган. Это не смущает ни мэрию, ни парламентариев, ни «Белый дом», в пятидесяти метрах от которого свалены в кучу все эти аттракционы, силомеры, велосипеды.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/182405/
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