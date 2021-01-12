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Общество

Стихийная торговля в центре Бишкека. Мэрия все еще пытается навести порядок

В Бишкеке сотрудники мэрии провели очередной рейд по ликвидации стихийной торговли и аттракционов на центральной площади Ала-Тоо. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

«В этот раз мы демонтировали три силомера, 9 игровых конструкций и ликвидировали 38 точек стихийной торговли. Кроме того, на пересечении проспекта Жибек Жолу и улицы Тоголока Молдо убрано 10 незаконных точек. С продавцами проведены разъяснительные беседы», — сообщили в мэрии.

Уточняется, что в состав комиссии вошли специалисты Первомайского акимиата Бишкека, управления землепользования и строительства, Патрульной службы милиции, МП «Тазалык» и МТУ.

Отметим, что в прошлом году по Первомайскому району в отношении нарушителей было составлено 65 протоколов на сумму 240 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179662/
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