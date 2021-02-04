Будьте бдительны на дорогах. Патрульные начинают усиленные рейды по Бишкеку

В Бишкеке проведут усиленные рейды на дорогах столицы. Об этом сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции столицы.

По ее данным, сотрудники УПСМ будут выявлять водителей без документов, управляющих авто в состоянии наркотического, алкогольного опьянения, а также с боковыми и передними тонированными стеклами.

«Мы просим водителей не нарушать Правила дорожного движения и соблюдать культуру поведения на дорогах, не оставлять авто на проезжей части, на обочинах и вне парковочных мест. УПСМ обращается ко всем участникам дорожного движения отнестись с пониманием к рейдам», — рассказали в ведомстве.