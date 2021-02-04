18:36
USD 84.80
EUR 101.99
RUB 1.11
Общество

Будьте бдительны на дорогах. Патрульные начинают усиленные рейды по Бишкеку

В Бишкеке проведут усиленные рейды на дорогах столицы. Об этом сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции столицы.

По ее данным, сотрудники УПСМ будут выявлять водителей без документов, управляющих авто в состоянии наркотического, алкогольного опьянения, а также с боковыми и передними тонированными стеклами.

«Мы просим водителей не нарушать Правила дорожного движения и соблюдать культуру поведения на дорогах, не оставлять авто на проезжей части, на обочинах и вне парковочных мест. УПСМ обращается ко всем участникам дорожного движения отнестись с пониманием к рейдам», — рассказали в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/182357/
просмотров: 493
Версия для печати
Материалы по теме
Патрульная милиция напомнила об ответственности за подложные номерные знаки
В Бишкеке пьяный водитель совершил несколько ДТП
В Бишкеке столкнулись троллейбус и легковушка. Есть пострадавшие
За неделю в Бишкеке выявили 6 тысяч 893 нарушения ПДД
В Бишкеке задержали водителя Honda с подложными номерами
Машина всмятку. Водитель Mercedes не справился с управлением и врезался в дерево
Отобрал телефон и деньги. В Бишкеке задержали подозреваемого в ограблении
ДТП на Южной магистрали. В УПСМ сообщили подробности аварии
В Бишкеке выявили 359 водителей с транзитными номерами, нарушающих ПДД
Пассажирку маршрутки в Бишкеке ограбили на $40 тысяч. Подозреваемого задержали
Популярные новости
Неделя-24. В&nbsp;Кыргызстане новый президент и&nbsp;очередной экс-премьер за&nbsp;решеткой Неделя-24. В Кыргызстане новый президент и очередной экс-премьер за решеткой
Похороны миллиардера Алиджана Ибрагимова: как проходят и&nbsp;кто присутствует Похороны миллиардера Алиджана Ибрагимова: как проходят и кто присутствует
Чем опасен храп и&nbsp;как с&nbsp;ним бороться Чем опасен храп и как с ним бороться
Журналисты проверили, правда&nbsp;ли Димаш Кудайберген является потомком кыргызов Журналисты проверили, правда ли Димаш Кудайберген является потомком кыргызов
Бизнес
Алия Чыныбаева назначена председателем правления ОАО &laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; Алия Чыныбаева назначена председателем правления ОАО «Халык Банк Кыргызстан»
1+1. Получи телефон в&nbsp;подарок при покупке смартфона Tecno Camon&nbsp;12 Air 1+1. Получи телефон в подарок при покупке смартфона Tecno Camon 12 Air
Дело Дуйшенбека Зилалиева. Свидетели обвинения отказались от&nbsp;своих показаний Дело Дуйшенбека Зилалиева. Свидетели обвинения отказались от своих показаний
Новые тарифные планы &laquo;Интернет&raquo; и&nbsp;&laquo;Звонки&raquo; от&nbsp;MegaCom! Новые тарифные планы «Интернет» и «Звонки» от MegaCom!
4 февраля, четверг
18:30
5 февраля: где в Бишкеке и регионах отключат свет 5 февраля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:18
Будьте бдительны на дорогах. Патрульные начинают усиленные рейды по Бишкеку
18:01
Администрация клуба PROMZONA ответила на действия мэрии Бишкека и прокуратуры
17:46
Депутаты Бишкекского горкенеша заслушают на сессии отчет Балбака Тулобаева
17:30
Отправленная в отставку глава ликвидированного Минтруда стала замглавы Минздрава