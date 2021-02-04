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Общество
Сюжеты: Насилие над детьми, Семейное насилие

Самые уязвимые. Милиционеры сняли ролик против насилия над детьми мигрантов

Сотрудники бишкекской милиции сняли ролик против домашнего и семейного насилия в отношении детей трудовых мигрантов. Об этом сообщила пресс-служба УВД Ленинского района.

«Детей трудовых мигрантов в наше время можно назвать одной из самых уязвимых групп. Они чаще могут быть подвергнуты насилию со стороны родственников и других лиц, которым оставили их на воспитание. Отсутствие родителей приводит к множеству психологических и социальных проблем у ребенка. Такие дети больше подвержены угрозам физического воздействия, не говоря уже о психологических травмах оттого, что их детскими нуждами и потребностями пренебрегают, дети не ощущают должной опеки и защиты, что приводит их к неудовлетворенности, тревоге и разочарованиям», — говорится в сообщении.

По этой причине милиционеры ежедневно проводят профилактические беседы с опекунами о недопущении правонарушений в отношении несовершеннолетних детей в отсутствие их родителей.

В ведомстве призывают немедленно звонить по номеру 102 либо обращаться в ближайшее отделение милиции, если вы стали очевидцем насилия в отношении детей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/182256/
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