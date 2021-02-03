ВОЗ: Британский штамм коронавируса выявлен за неделю еще в 10 странах

За неделю отличающийся высокой заразностью британский штамм коронавируса (VOC-202012/01) выявлен еще в 10 странах мира. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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По ее данным, в общей сложности 80 государств сообщили о завезенных случаях или же о передаче этой разновидности вируса в местных общинах. Другой штамм 501Y. V2, первоначально зарегистрированный в ЮАР, найден в 41 стране, в том числе в 8 за последнюю неделю.

Кроме того, обнаруженная ранее в Бразилии разновидность коронавируса (P.1) с 27 января выявлена еще в двух странах, и теперь она присутствует в десяти государствах.