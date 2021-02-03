В СНГ создан центр по оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма

В Содружестве Независимых Государств предлагается создать международный центр оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма. Об этом сообщает исполнительный комитет организации.

Уточняется, что вопрос обсуждался на заседании совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ, которое прошло 2 февраля в онлайн-формате.

В заседании участвовали представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, а также исполнительного комитета СНГ, органов отраслевого сотрудничества в сфере безопасности в рамках содружества, международного учебно-методического центра финансового мониторинга, евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Центр будет представлять собой инфраструктуру, обеспечивающую обмен данными и электронными документами между субъектами электронного взаимодействия.

Его правовой статус решено закрепить соответствующим межгосударственным соглашением, проект которого планируется разработать и внести на обсуждение в нынешнем году.

Заявлено об официальном завершении операции «Млечный путь», которая проводилась на пространстве содружества с 2015 года. Она была направлена на выявление и расследование субъектов теневого рынка услуг по перераспределению и отмыванию денежных средств от различных видов противоправной деятельности.

Работа будет вестись в рамках нового проекта под условным наименованием «Орион».

Кроме того, участники заседания поделились опытом противодействия легализации преступных доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения в своих государствах, рассмотрели вопросы, касающиеся деятельности нескольких рабочих групп, созданных в рамках совета, противодействия криминогенному поведению в криптовалютной среде.