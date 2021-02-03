09:12
USD 84.80
EUR 102.48
RUB 1.12
Общество

В СНГ создан центр по оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма

В Содружестве Независимых Государств предлагается создать международный центр оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма. Об этом сообщает исполнительный комитет организации. 

Уточняется, что вопрос обсуждался на заседании совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ, которое прошло 2 февраля в онлайн-формате.

В заседании участвовали представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, а также исполнительного комитета СНГ, органов отраслевого сотрудничества в сфере безопасности в рамках содружества, международного учебно-методического центра финансового мониторинга, евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. 

Центр будет представлять собой инфраструктуру, обеспечивающую обмен данными и электронными документами между субъектами электронного взаимодействия.

Его правовой статус решено закрепить соответствующим межгосударственным соглашением, проект которого планируется разработать и внести на обсуждение в нынешнем году.

Заявлено об официальном завершении операции «Млечный путь», которая проводилась на пространстве содружества с 2015 года. Она была направлена на выявление и расследование субъектов теневого рынка услуг по перераспределению и отмыванию денежных средств от различных видов противоправной деятельности.

Работа будет вестись в рамках нового проекта под условным наименованием «Орион».

Кроме того, участники заседания поделились опытом противодействия легализации преступных доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения в своих государствах, рассмотрели вопросы, касающиеся деятельности нескольких рабочих групп, созданных в рамках совета, противодействия криминогенному поведению в криптовалютной среде. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/182070/
просмотров: 175
Версия для печати
Материалы по теме
В кабмине недовольны работой по противодействию отмыванию преступных доходов
В Москве кыргызстанца обвиняют в терроризме. Дело передано в суд
В Кыргызстане предотвращен террористический акт. ГКНБ задержал боевика
Следующее заседание Совета глав правительств СНГ пройдет в Минске
В Кыргызстане задержан вербовщик одной из террористических группировок
В Кыргызстане задержан воевавший в Сирии боевик
В Исполкоме СНГ высоко оценили вклад КР в деятельность отраслевых структур
В Афганистане убили журналиста «Радио Свобода»
Садыр Жапаров считает, что политические процессы вернулись в правовое поле
ГКНБ: Задержан кыргызстанец, пытавшийся уехать на войну в Сирию
Популярные новости
Неделя-24. В&nbsp;Кыргызстане новый президент и&nbsp;очередной экс-премьер за&nbsp;решеткой Неделя-24. В Кыргызстане новый президент и очередной экс-премьер за решеткой
Глава пресс-службы Садыра Жапарова задержан за&nbsp;вымогательство взятки Глава пресс-службы Садыра Жапарова задержан за вымогательство взятки
Школы Бишкека не&nbsp;начнут учиться офлайн с&nbsp;1&nbsp;февраля Школы Бишкека не начнут учиться офлайн с 1 февраля
Культ тоев прошел. Как пышные торжества сменили на&nbsp;скромные посиделки Культ тоев прошел. Как пышные торжества сменили на скромные посиделки
Бизнес
1+1. Получи телефон в&nbsp;подарок при покупке смартфона Tecno Camon&nbsp;12 Air 1+1. Получи телефон в подарок при покупке смартфона Tecno Camon 12 Air
Дело Дуйшенбека Зилалиева. Свидетели обвинения отказались от&nbsp;своих показаний Дело Дуйшенбека Зилалиева. Свидетели обвинения отказались от своих показаний
Новые тарифные планы &laquo;Интернет&raquo; и&nbsp;&laquo;Звонки&raquo; от&nbsp;MegaCom! Новые тарифные планы «Интернет» и «Звонки» от MegaCom!
МВФ прогнозирует 11,5 процента роста экономики Индии в&nbsp;2021 году МВФ прогнозирует 11,5 процента роста экономики Индии в 2021 году
3 февраля, среда
09:11
В январе в Кыргызстан завезено 120 тысяч тонн топлива В январе в Кыргызстан завезено 120 тысяч тонн топлива
09:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень опустился до умеренного
08:53
В СНГ создан центр по оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма
08:49
В городе Ош полностью реконструируют улицу Салиевой
08:48
Скончался бизнесмен Алиджан Ибрагимов