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Общество

Муку по низким ценам могут купить бишкекчане в двух точках

Фонд государственных материальных резервов реализует муку для стабилизации цен и насыщения ею столичных рынков и магазинов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, бишкекчане могут приобрести муку первого сорта по 24 сома за килограмм, второго сорта — за 16 сомов с базы компании «Бин Групп» на улице Карадарьинской, 3, подробности по телефону: 0556700800.

Также муку по низким ценам можно купить и на городском мелькомбинате на улице Кулиева, 1, телефон для справок: 0312658658.

Отметим, что в магазинах цена килограмма муки первого сорта отечественного производства доходит до 40 сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/182044/
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