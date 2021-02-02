Муку по низким ценам могут купить бишкекчане в двух точках

Фонд государственных материальных резервов реализует муку для стабилизации цен и насыщения ею столичных рынков и магазинов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, бишкекчане могут приобрести муку первого сорта по 24 сома за килограмм, второго сорта — за 16 сомов с базы компании «Бин Групп» на улице Карадарьинской, 3, подробности по телефону: 0556700800.

Также муку по низким ценам можно купить и на городском мелькомбинате на улице Кулиева, 1, телефон для справок: 0312658658.

Отметим, что в магазинах цена килограмма муки первого сорта отечественного производства доходит до 40 сомов.