Дефицит куриных яиц в Кыргызстане. С чем он связан и когда закончится

В магазинах Бишкека нет куриных яиц. Пользователи соцсетей публикуют фото пустых полок. Они утверждают, что сейчас в Кыргызстане яйца в дефиците.

Фото скриншота с Facebook. В Кыргызстане дефицит куриных яиц

В гипермаркете «Глобус» сообщили 24.kg, что это связано с тем, что местные производители продают куриные яйца в Казахстан, где сейчас дефицит этого продукта.

«В Казахстане дефицит яиц в связи с тем, что у них с осени птичий грипп. Местный производитель продает на экспорт, так как цена лучше. Остановите экспорт местного яйца. Мы крутимся как можем, привозим с России сами», — сказал представитель «Глобуса».

В сети «Фрунзе» рассказали, что с поставками товара в гипермаркеты проблем нет.

«Яйца поставляются в срок, ассортимент товара дает возможность покупателю выбирать», — отметили там.

Представители птицефабрики «Ак-Куу» сообщили, что продукт поставляется в магазины в обычном объеме.

Директор Ассоциации птицеводов Эрлан Шеркулов рассказал 24.kg, что в магазинах, действительно, нет яиц. По его словам, это связано с тем, что с нового года многие поставщики и представители магазинов пересматривают условия поставок и не могут договориться о цене.

«Сегодня на полках магазинов, действительно, нет яиц. Это касается гипермаркета «Глобус» и супермаркета «Народный». В остальных магазинах куриные яйца стоят. Также мы проверили рынки города, там тоже есть. Сейчас с некоторыми торговыми сетями закончились договоры и идет пересмотр условий поставок. Производители хотят заключить договоры с гибкой ценовой политикой, так как подорожал корм», — сказал Эрлан Шеркулов.

Также глава Ассоциации птицеводов отметил, что проблема решится в ближайшее время, когда стороны смогут прийти к единому мнению.