Цифра дня. 388 тысяч налогоплательщиков сдали декларацию в 2020 году

В 2020 году 388 тысяч 310 налогоплательщиков представили Единую налоговую декларацию по итогам 2019-го. Об этом сообщили в пресс-службе ГНС.

Из них декларацию сдали 48 тысяч 896 организаций (юридических лиц), 158 тысяч 775 индивидуальных предпринимателей, 88 тысяч 166 физических лиц, 44 тысячи 987 физических лиц, не имеющих облагаемых доходов, а также 47 тысяч 486 государственных и муниципальных служащих.

Физические лица, в том числе государственные муниципальные служащие, а также индивидуальные предприниматели, не успевшие до 1 апреля 2020 года представить налоговую декларацию за 2019-й, могут сделать это до 1 апреля 2021 года, заполнив две декларации — за 2019 и 2020 годы.