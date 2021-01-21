В самом реалистичном авиасимуляторе нашли «дворец Путина»

Один из геймеров нашел в самом реалистичном авиасимуляторе Microsoft Flight Simulator «дворец Путина». Об этом сообщает ferra.ru.

Напомним, что нескольким ранее оппозиционный политик Алексей Навальный разместил на своем YouTube-канале новый ролик, в котором сообщается о предполагаемом «дворце Путина». На сегодня это видео находится на первом месте в трендах платформы, а количество просмотров достигло 38 миллионов. Вскоре после этого автор YouTube-канала Skillnez решил проверить, есть ли в авиасимуляторе Microsoft Flight Simulator «дворец», о котором говорится в ролике Навального. Как выяснилось, такой в игре действительно имеется.

Отметим, что сама карта в тайтле реализовывалась посредством процедурной генерации и искусственного интеллекта, за счет чего большое количество незначительных объектов выглядят плоскими.