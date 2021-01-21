23:05
USD 84.80
EUR 102.91
RUB 1.16
Общество

В самом реалистичном авиасимуляторе нашли «дворец Путина»

Один из геймеров нашел в самом реалистичном авиасимуляторе Microsoft Flight Simulator «дворец Путина». Об этом сообщает ferra.ru.

Напомним, что нескольким ранее оппозиционный политик Алексей Навальный разместил на своем YouTube-канале новый ролик, в котором сообщается о предполагаемом «дворце Путина». На сегодня это видео находится на первом месте в трендах платформы, а количество просмотров достигло 38 миллионов. Вскоре после этого автор YouTube-канала Skillnez решил проверить, есть ли в авиасимуляторе Microsoft Flight Simulator «дворец», о котором говорится в ролике Навального. Как выяснилось, такой в игре действительно имеется.

Отметим, что сама карта в тайтле реализовывалась посредством процедурной генерации и искусственного интеллекта, за счет чего большое количество незначительных объектов выглядят плоскими.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180746/
просмотров: 70
Версия для печати
Материалы по теме
Постоянная чехарда. Владимир Путин о ситуации в Кыргызстане
В работе YouTube и почты Google произошел сбой
Forbes представил первый рейтинг самых высокооплачиваемых видеоблогеров рунета
Прививку новой вакцины от COVID-19 получила одна из дочерей Владимира Путина
Россия признательна главе КР за решение не принимать участие в параде Победы
Фанаты в домашних условиях сделали ремейк основных сцен фильма «Чужой»
Новостные издания смогут продавать подписки на своих YouTube-каналах
Кинофестивали мира организуют 10-дневный онлайн-показ
Обвиняемые по делу «Акнета» просят Путина о справедливом разбирательстве
Впервые раскрыта информация, сколько зарабатывает YouTube
Популярные новости
Твой сын&nbsp;&mdash; убийца, заявил в&nbsp;суде Равшан Джеенбеков. Ответ ветеранов &laquo;Альфы&raquo; Твой сын — убийца, заявил в суде Равшан Джеенбеков. Ответ ветеранов «Альфы»
Дорогая машина и&nbsp;новый iPhone. Глава ГСБЭП ответил на&nbsp;критику в&nbsp;соцсетях Дорогая машина и новый iPhone. Глава ГСБЭП ответил на критику в соцсетях
Возвращение в&nbsp;школу. Надолго&nbsp;ли? Возвращение в школу. Надолго ли?
Сколько вы&nbsp;готовы платить за&nbsp;проезд в&nbsp;маршрутках Бишкека? Опрос Сколько вы готовы платить за проезд в маршрутках Бишкека? Опрос
Бизнес
Беззаконие продолжается. Силовики вновь пришли на&nbsp;склады &laquo;Спекулянта&raquo; Беззаконие продолжается. Силовики вновь пришли на склады «Спекулянта»
Моментальные денежные переводы из&nbsp;СберБанк Онлайн на&nbsp;карты Dos CredoBank Моментальные денежные переводы из СберБанк Онлайн на карты Dos CredoBank
ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; запускает услуги программных ККМ для бизнеса ЗАО «Альфа Телеком» запускает услуги программных ККМ для бизнеса
Как в&nbsp;криминальном фильме 90-х. Владелец сети &laquo;Спекулянт&raquo; заявляет о&nbsp;рейдерстве Как в криминальном фильме 90-х. Владелец сети «Спекулянт» заявляет о рейдерстве
21 января, четверг
23:02
В самом реалистичном авиасимуляторе нашли «дворец Путина» В самом реалистичном авиасимуляторе нашли «дворец Путин...
22:39
Созданы наушники-переводчики, позволяющие свободно говорить на 40 языках
22:07
Специалисты проверили на радиоактивность уголь, который покупают бишкекчане
21:48
Снести и убрать. Каждую пятницу в Караколе будут проводить субботник
21:18
В Бишкеке пройдут соревнования по подледному лову рыбы