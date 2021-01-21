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Общество
Сюжет: COVID-19

В больнице Бишкека не хватает мест для детей с инфекционными болезнями

В Городской детской больнице (ГДКБ СМП) не хватает мест для пациентов с инфекционными заболеваниями. Об этом стало известно во время посещения министром здравоохранения Алымкадыром Бейшеналиевым лечебной организации, сообщили в пресс-центре ведомства.

По словам главного врача больницы Гульнары Джанабиловой, к ним госпитализируют детей с инфекционными заболеваниями, потому что Республиканская клиническая инфекционная больница перепрофилирована для приема больных с коронавирусной инфекцией.

Алымкадыр Бейшеналиев поручил руководству детской больницы перепрофилировать соматическое отделение во временное инфекционное.

«Министерство здравоохранения КР подготовило приказ, по которому детей с острыми респираторными вирусными инфекциями и соматической патологией будут госпитализировать в Национальный центр охраны материнства и детства. Это разгрузит ГДКБ СМП и поможет своевременно и качественно оказывать медицинскую помощь детям», — отметили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180700/
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