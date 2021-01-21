Каждый бишкекчанин «выкурил» 200 сигарет в декабре 2020 года из-за смога. Такие данные приводит ОФ «МувГрин».

По данным фонда, американская неправительственная организация Berkeley Earth сравнила риски для здоровья человека, вдыхающего загрязненный воздух, с выкуренными сигаретами.

«По их расчетам, влияние на здоровье человека при вдыхании воздуха с уровнем РМ2.5 = 22 мкг/м3 равно одной выкуренной сигарете. Для примера: дышать воздухом с РМ2.5 = 100 мкг/м3 — то же самое, что выкурить около пяти сигарет», — отметили в «МувГрин».

Экоактивисты проанализировали среднесуточные значения РМ2.5 в декабре, используя данные трех мониторинговых станций (район Ошского рынка, Московская/Уметалиева и посольство США), и перевели их в количество сигарет.

Показатели колебались от 39 до 263 мкг/м3 и превышали суточные нормативы КР (35 мкг/м3) до семи раз.

«Например, 1 и 27 декабря каждый житель города, включая маленьких детей и беременных женщин, выкурил 12 сигарет. Общее количество сигарет, выкуренных за месяц каждым жителем города, в среднем составило 200 штук», — добавили в фонде.

Фото ОФ «МувГрин». В декабре каждый бишкекчанин «выкурил» 200 сигарет из-за смога

В организации подчеркнули, что при вдыхании загрязненного воздуха и дыма от сигарет люди подвергаются рискам, которые могут стать причиной таких заболеваний, как инсульт, астма, рак легких, сердечные болезни и других. «Отличие лишь в том, что курение — это выбор человека, а воздухом людям приходится дышать каждый день. Конечно же, влияние смога на здоровье зависит от уровня РМ2.5 и ряда других причин, таких как количество вдыхаемого воздуха, состояние здоровья, возраст и так далее», — заметили в «МувГрин».