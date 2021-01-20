COVID-19 в мире. Заразились более 96,1 миллиона, умерли более 2 миллионов

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 587 тысяч 261. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 96 миллионов 142 тысячи 794 человека. Больше всего зараженных в США (24 миллиона 246 тысяч 230), Индии (10 миллионов 581 тысяча 823), Бразилии (8 миллионов 573 тысячи 864), России (3 миллиона 574 тысячи 330), Великобритании (3 миллиона 476 тысяч 804), Франции (2 миллиона 996 тысяч 784), Италии (2 миллиона 400 тысяч 598), Турции (2 миллиона 399 тысяч 781), Испании (2 миллиона 370 тысяч 742), Германии (2 миллиона 71 тысяча 615) и Колумбии (1 миллион 939 тысяч 71).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 191 стране мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 52,9 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 342 тысячи 726.

Количество смертей от коронавируса достигло 2 миллионов 56 тысяч 241. За сутки показатель вырос на 16 тысяч 156 человек. В том числе в США скончались 401 тысяча 553, Бразилии — 211 тысяч 491, Индии — 152 тысячи 556, Мексике — 142 тысячи 832, Великобритании — 91 тысяча 643 и Италии — 83 тысячи 157.

В Кыргызстане зарегистрировали 83 тысячи 430 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 218 тысяч 98, Узбекистане — 78 тысяч 91, Таджикистане — 13 тысяч 308.