COVID-19 в мире. Заразились более 95,5 миллиона, умерли более 2 миллионов

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 532 тысячи 611. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 95 миллионов 555 тысяч 533 человека. Больше всего зараженных в США (24 миллиона 74 тысячи 200), Индии (10 миллионов 571 тысяча 773), Бразилии (8 миллионов 511 тысяч 770), России (3 миллиона 552 тысячи 888), Великобритании (3 миллиона 443 тысячи 350), Франции (2 миллиона 972 тысячи 889), Турции (2 миллиона 392 тысячи 963), Италии (2 миллиона 390 тысяч 102), Испании (2 миллиона 336 тысяч 451), Германии (2 миллиона 59 тысяч 382) и Колумбии (1 миллион 923 тысячи 132).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 191 стране мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 52,6 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 334 тысячи 917.

Количество смертей от коронавируса достигло 2 миллионов 40 тысяч 85. За сутки показатель вырос на 9 тысяч 570 человек. В том числе в США скончались 398 тысяч 980, Бразилии — 210 тысяч 299, Индии — 152 тысячи 419, Мексике — 141 тысяча 248, Великобритании — 90 тысяч 31 и Италии — 82 тысячи 554.

В Кыргызстане зарегистрировали 83 тысячи 268 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 216 тысяч 864, Узбекистане — 78 тысяч 36, Таджикистане — 13 тысяч 308.