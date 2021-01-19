13:04
USD 84.61
EUR 102.12
RUB 1.14
Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19 в мире. Заразились более 95,5 миллиона, умерли более 2 миллионов

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 532 тысячи 611. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 95 миллионов 555 тысяч 533 человека. Больше всего зараженных в США (24 миллиона 74 тысячи 200), Индии (10 миллионов 571 тысяча 773), Бразилии (8 миллионов 511 тысяч 770), России (3 миллиона 552 тысячи 888), Великобритании (3 миллиона 443 тысячи 350), Франции (2 миллиона 972 тысячи 889), Турции (2 миллиона 392 тысячи 963), Италии (2 миллиона 390 тысяч 102), Испании (2 миллиона 336 тысяч 451), Германии (2 миллиона 59 тысяч 382) и Колумбии (1 миллион 923 тысячи 132).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 191 стране мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 52,6 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 334 тысячи 917.

Количество смертей от коронавируса достигло 2 миллионов 40 тысяч 85. За сутки показатель вырос на 9 тысяч 570 человек. В том числе в США скончались 398 тысяч 980, Бразилии — 210 тысяч 299, Индии — 152 тысячи 419, Мексике — 141 тысяча 248, Великобритании — 90 тысяч 31 и Италии — 82 тысячи 554.

В Кыргызстане зарегистрировали 83 тысячи 268 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 216 тысяч 864, Узбекистане — 78 тысяч 36, Таджикистане — 13 тысяч 308.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180420/
просмотров: 191
Версия для печати
Материалы по теме
Возвращение детей в школы не сказалось на эпидемиологической ситуации
COVID-19. Чтобы не завезти новые штаммы, усилили санитарные посты на границе
В КР коронавирусом болеют 1 тысяча 700 человек, 257 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались три человека
В Кыргызстане выявили 90 случаев COVID-19 и пневмонии. Всего — 83 268
Для зараженных COVID-19 свободны 322 койки в медучреждениях Бишкека
В Бишкеке в школе № 28 тоже просят родителей купить дезинфицирующие средства
Дастан Бекешев: Некоторые тупо рубили деньги, пока люди умирали от COVID-19
COVID-19. В Кыргызстане утвердили новый алгоритм для въезжающих в страну
ВОЗ уточнила период заразности больных коронавирусом
Популярные новости
$100&nbsp;с класса. Как родителям рекомендуют подготовиться к&nbsp;началу офлайн-обучения $100 с класса. Как родителям рекомендуют подготовиться к началу офлайн-обучения
Супруга Райымбека Матраимова поменяла фамилию Супруга Райымбека Матраимова поменяла фамилию
Дорогая машина и&nbsp;новый iPhone. Глава ГСБЭП ответил на&nbsp;критику в&nbsp;соцсетях Дорогая машина и новый iPhone. Глава ГСБЭП ответил на критику в соцсетях
Учить не&nbsp;значит научить. Как онлайн-обучение сказалось на&nbsp;образовании детей Учить не значит научить. Как онлайн-обучение сказалось на образовании детей
Бизнес
В&nbsp;Кыргызстане начали выдавать коды для маркировки обуви В Кыргызстане начали выдавать коды для маркировки обуви
Выгодные покупки онлайн: MegaCom запускает собственный маркетплейс MegaShop Выгодные покупки онлайн: MegaCom запускает собственный маркетплейс MegaShop
Национальный банк Пакистана просит клиентов закрыть счета в&nbsp;бишкекском филиале Национальный банк Пакистана просит клиентов закрыть счета в бишкекском филиале
&laquo;Мой Beeline&raquo;&nbsp;&mdash; приложение &#8470;&nbsp;1&nbsp;в Play Market! «Мой Beeline» — приложение № 1 в Play Market!
19 января, вторник
13:01
Бывшего главного ветеринара страны Калысбека Жумаканова вновь задержали Бывшего главного ветеринара страны Калысбека Жумаканова...
12:50
ЦИК: На трех участках проголосовало больше людей, чем указано в списке
12:17
COVID-19 в мире. Заразились более 95,5 миллиона, умерли более 2 миллионов
11:53
Возвращение детей в школы не сказалось на эпидемиологической ситуации
11:42
При пожаре на автобазе «Ак-Жол» погиб мужчина