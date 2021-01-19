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Общество
Сюжет: COVID-19

В КР коронавирусом болеют 1 тысяча 700 человек, 257 — в тяжелом состоянии

В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 1 тысяча 700 человек. Такие данные приводит республиканский штаб.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 958 пациентов, в больницах — 742.

В том числе 37 человек — в крайне тяжелом состоянии, 220 — в тяжелом. Состояние основной массы больных (477 человек, или 64,2 процента) оценивают как средней тяжести. Только восемь человек — в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 145 человек. В Бишкеке выписаны 61 человек, Оше — 2, Чуйской области — 45, Ошской — 4, Таласской — 2, Нарынской — 2, Иссык-Кульской — 22, Джалал-Абадской — 5, Баткенской — 2.

С начала марта выздоровели 79 тысяч 249 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180382/
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