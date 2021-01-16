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Общество

Кыргызский режиссер признан лучшим на кинофестивале в Индии

Кыргызский режиссер Артык Суюндуков признан лучшим на международном кинофестивале в Калькутте. Об этом сообщает «Фонд развития кинематографа».

По его данным, на фестивале от Кыргызстана была представлена картина «Шамбала» по мотивам повести Чингиза Айтматова «Белый пароход».

Международное жюри на МКФ возглавлял выдающийся филиппинский режиссер Бриллянте (Брийянте) Мендоза, в его состав также вошли основатель и исполнительный директор МКФ Guanajuato Сара Хоч (Мексика) и известный в Европе кинокритик Дубравка Лакич (Сербия).

Кинематографическое сообщество иногда называет фестиваль в Калькутте самым интеллектуальным в Азии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180205/
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