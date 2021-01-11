Забавная беседа милиционера с Алтухой. В соцсетях опубликовали видео

Сотрудники МВД провели профилактическую беседу с криминальным авторитетом Алтынбеком Ибраимовым по прозвищу Алтуха. Видео разговора опубликовано в соцсетях.

Оперативный сотрудник попросил кримавторитета рассказать о себе. Последний ответил, что его зовут Ибраимов Алтынбек Тынчыбекович, родился 4 октября 1979 года . Проживает в Бишкеке. Лет 15-16 назад сидел в лагерях.

Далее следует забавный ответ от лидера ОПГ на вопрос, кем он является в преступном мире.

«Меня зовут Алтухой. Алтухой и являюсь», — ответил кримавторитет.

После сотрудник милиции обращается к представителю криминального мира:

«Алтуха, я тебе скажу одно. Может, ты в будущем хочешь кем-то стать в преступном мире. Я слышал, что ты хочешь стать вором в законе. Но надо запомнить одну вещь: в будущем в Кыргызстане будет борьба с ОПГ. Тебе надо подумать над этим. Кыргызстан — без ОПГ. Такого уже не будет. Когда мы, опера, есть, ОПГ никогда голову не поднимут», — заключил серьезным тоном милиционер.

На что Алтуха кивнул и ответил: «Без проблем».