Выборы президента и референдум. Голосование завершено на двух участках

Голосование на досрочных выборах президента и референдуме завершилось на двух участках за рубежом — в Южно-Сахалинске и Владивостоке. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра иностранных дел Азиз Мадмаров.
По его словам, всего за рубежом на 15.00 уже проголосовали 5 тысяч 124 кыргызстанца — 10 процентов от зарегистрированных избирателей.
Всего за рубежом организовано 48 участков в 28 странах. Первым в 03.00 по бишкекскому времени открылся участок в Южно-Сахалинске, а завершится голосование в Вашингтоне в 6.00 11 января.
Сегодня в Кыргызстане проходят досрочные выборы президента и референдум по форме правления.