Выборы президента и референдум. Голосование завершено на двух участках

Голосование на досрочных выборах президента и референдуме завершилось на двух участках за рубежом — в Южно-Сахалинске и Владивостоке. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра иностранных дел Азиз Мадмаров.

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По его словам, всего за рубежом на 15.00 уже проголосовали 5 тысяч 124 кыргызстанца — 10 процентов от зарегистрированных избирателей.