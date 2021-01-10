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Общество
Сюжеты: Выборы президента - 2021, Конституционная реформа

Выборы президента и референдум. Голосование завершено на двух участках

Голосование на досрочных выборах президента и референдуме завершилось на двух участках за рубежом — в Южно-Сахалинске и Владивостоке. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра иностранных дел Азиз Мадмаров.

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По его словам, всего за рубежом на 15.00 уже проголосовали 5 тысяч 124 кыргызстанца — 10 процентов от зарегистрированных избирателей.

Всего за рубежом организовано 48 участков в 28 странах. Первым в 03.00 по бишкекскому времени открылся участок в Южно-Сахалинске, а завершится голосование в Вашингтоне в 6.00 11 января.

Сегодня в Кыргызстане проходят досрочные выборы президента и референдум по форме правления.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179370/
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