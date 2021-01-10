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Общество
Сюжеты: Выборы президента - 2021, Конституционная реформа

Выборы президента и референдум. В списках избирателей более 18 тысяч ЛОВЗ

В Кыргызстане зарегистрировано 18 тысяч 285 избирателей с инвалидностью. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

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По ее данным, для обеспечения их доступа к голосованию ЦИК проводит систематическую политику по повышению инклюзивности выборного процесса, в том числе при помощи обеспечения доступности помещений для голосования и оснащения специальными средствами помощи.

«На прошлых президентских выборах в 2017 году пандусами была оборудована только треть избирательных участков, в феврале 2020 года их количество достигло 43 процентов, в августе — 65,7 процента, в сентябре — 79 процентов, в декабре — 83,4 процента», — отметили в ЦИК.

На сегодня нет пандусов на 215 избирательных участках. Еще на 185 участках в них нет необходимости.

Кроме того, столы, кабины и урны для голосования, а также информационные стенды на избирательных участках располагаются таким образом, чтобы обеспечивалась их доступность для избирателей, которые используют коляски или имеют трудности при самостоятельном передвижении (по высоте, ширине, глубине и месту расположения).

Одна кабина для голосования оборудуется местом для заполнения бюллетеня (столиком, полкой, подставкой и так далее) шириной не менее 40 сантиметров и глубиной не менее 30 сантиметров, расположенном на высоте от уровня пола не более чем 75 сантиметров. Во всех УИК имеются в наличии увеличительное стекло (лупа) и/или трафарет Брайля.

Напомним, сегодня в Кыргызстане проходят досрочные выборы президента и референдум по форме правления.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179356/
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