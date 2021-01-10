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Общество
Сюжет: Выборы президента - 2021

Недоступные участки. Людям с инвалидностью не создали условия для голосования

Избирательные участки продолжают оставаться недоступными для лиц с инвалидностью. Об этом сообщил в Facebook Оскар Райс (Аскар Турдугулов).

«С доступной средой, как всегда, все плохо. УИК 1352. Нет пандусов. Узкие двери», — написал он.

Оскар Райс добавил 24.kg, что такая же ситуация и на участке 1244. «Он находится на втором этаже. Три сотрудника милиции поднимали меня, чтобы я мог проголосовать», — сказал он.

Он добавил, что ему сказали, что надо было заранее уведомить домкома, чтобы урну для голосования принесли домой.

«Но я отказываюсь от голосования на дому, хочу приходить и наравне со всеми делать свой выбор на избирательном участке», — сказал он.

Оскар Райс добавил, что на организацию пандусов выделялись средства. «Интересно, куда они пошли?» — интересуется он.

Напомним, сегодня в Кыргызстане проходят досрочные выборы президента и референдум по форме правления.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179350/
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