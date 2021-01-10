Открылся первый участок для голосования за рубежом

В рамках досрочных выборов президента и референдума 10 января в 08.00 по местному времени (в 03.00 по Бишкеку) открылся избирательный участок в Южно-Сахалинске. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Кыргызстана.

Участок расположен в канцелярии посольства КР в России. В списке избирателей на участке в Южно-Сахалинске 851 гражданин Кыргызстана.

Всего за пределами республики открыты 48 избирательных участков.

Сегодня в стране проходят досрочные выборы президента и референдум по форме правления.