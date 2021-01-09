В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались два человека. Об этом сообщает республиканский штаб.

По его данным, летальные исходы зарегистрировали в Бишкеке и Таласской области.

За весь период от коронавируса и внебольничной пневмонии, по официальным сведениям, в стране умерли 1 тысяча 367 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.