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Общество

МВД просит воздержаться от провокаций в соцсетях

Министерство внутренних дел обращается к гражданам с просьбой воздержаться от распространения каких-либо провокационных, заведомо ложных сообщений в мессенджерах и социальных сетях. С обращением выступила пресс-служба ведомства.

В МВД напомнили, что за распространение провокационных и других материалов с целью дестабилизации ситуации предусмотрена уголовная ответственность в рамках действующего законодательства.

«Мы знаем, что некоторые граждане распространяют ложные сообщения в мессенджере WhatsApp и других социальных сетях, содержание которых направлено на дестабилизацию обстановки в обществе. Проводится работа по установлению распространителей подобных материалов. Просим не поддаваться на провокации и сообщать о подобных фактах в органы внутренних дел по телефону 102», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179215/
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