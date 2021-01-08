МВД просит воздержаться от провокаций в соцсетях

Министерство внутренних дел обращается к гражданам с просьбой воздержаться от распространения каких-либо провокационных, заведомо ложных сообщений в мессенджерах и социальных сетях. С обращением выступила пресс-служба ведомства.

В МВД напомнили, что за распространение провокационных и других материалов с целью дестабилизации ситуации предусмотрена уголовная ответственность в рамках действующего законодательства.

«Мы знаем, что некоторые граждане распространяют ложные сообщения в мессенджере WhatsApp и других социальных сетях, содержание которых направлено на дестабилизацию обстановки в обществе. Проводится работа по установлению распространителей подобных материалов. Просим не поддаваться на провокации и сообщать о подобных фактах в органы внутренних дел по телефону 102», — говорится в сообщении.