Двоих пострадавших в ходе взрыва газа в Таласской области переведут в Бишкек

Двоих пострадавших в результате взрыва газового баллона в точке общественного питания в селе Кызыл-Адыр Кара-Бууринского района Таласской области переведут в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии (БНИЦТиО) для дальнейшего лечения. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

По его данным, сегодня в ходе рабочей поездки в Таласскую область пострадавших навестил глава ведомства Алымкадыр Бейшеналиев. Он ознакомился с состоянием здоровья, тактикой лечения больных, пострадавших в результате взрыва газового баллона.

После консилиума с участием министра двоих пострадавших, которые находятся в реанимации Таласской областной больницы, решено перевести в БНИЦТиО. Еще троих, которые находятся в реанимации Кара-Бууринской ТБ, при необходимости тоже переведут в центр.

В результате взрыва газового баллона в точке общественного питания в селе Кызыл-Адыр Кара-Бууринского района Таласской области пострадали 10 человек.