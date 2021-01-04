В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 2 тысячи 379 человек. Такие данные приводит республиканский штаб.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 1 тысяча 424 пациента, в больницах — 955.

В том числе 53 человека — в крайне тяжелом состоянии, 249 — в тяжелом. Состояние основной массы больных (639 человек, или 64,2 процента) оценивают как средней тяжести. Только 14 человек — в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 165 человек. В Бишкеке выздоровели 55 человек, Оше — 13, Чуйской области — 44, Ошской — 2, Таласской — 5, Нарынской — 4, Иссык-Кульской — 16, Джалал-Абадской — 22, Баткенской — 4. С начала марта выздоровели 76 тысяч 728 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.