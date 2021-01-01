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Общество

Чемпионка мира Айсулуу Тыныбекова поздравила читателей 24.kg с Новым годом

Чемпионка мира по женской борьбе Айсулуу Тыныбекова поздравила кыргызстанцев и читателей 24.kg c Новым годом.

Спортсменка призвала соотечественников к здоровому образу жизни.

«Уважаемые кыргызстанцы и читатели 24.kg! Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Несмотря на то, что 2020 год был тяжелым, для меня он стал успешным. Я думаю, что наступающий 2021-й станет для кыргызстанцев годом позитивных изменений. Я призываю соотечественников к здоровому образу жизни и занятию спортом!» — сказала Айсулуу Тыныбекова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178538/
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