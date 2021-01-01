Чудеса случаются. Кыргызстанцы рассказали о самых волшебных моментах своей жизни

В череде скучных будней и тяжелых последствий пандемии становится сложнее замечать добро, что-то хорошее и даже невероятное. Но это не значит, что их нет. Чудеса в жизни случаются! Просто они происходят не по волшебству. Люди делают их сами.

24.kg расспросило респондентов о том, какое событие в их жизни можно назвать настоящим чудом.

Салима Кумушбекова, гештальт-терапевт:

Фото из интернета. Салима Кумушбекова

— В моей жизни много замечательных моментов, но настоящим чудом считаю то, что дочка вышла из атипичного аутизма. Сейчас она высокофункционал: разговаривает, читает, пишет, считает и почти не отличается от обычной девочки девяти лет.

Врачи и специалисты говорили, что она умственно отсталая и никогда не заговорит. Салима Кумушбекова

Везде натыкалась на информацию, что аутизм неизлечим, а некоторые и вовсе намекали, чтобы я отдала ребенка в детдом или научила ее языку жестов.

Был долгий и тернистый путь к тому, чтобы у нее были такие результаты сейчас, путь проб и ошибок, но мы справились. Это не случилось так, что мы проснулись в одно прекрасное утро, и все изменилось. Именно поэтому я считаю, что чудо мы делаем собственными руками, силой веры и любви.

Самое главное — не останавливаться и продолжать идти, даже когда кажется, что все сложно, а что-то и вовсе невозможно. Чудо обязательно произойдет!

Адиль Турдукулов, гражданский активист:

Фото из интернета. Адиль Турдукулов — Большое чудо, что я родился именно в Кыргызстане. Ни в какой другой стране я бы никогда не хотел жить. Любовь к стране как любовь к матери. Хочется вместе делить и радость, и боль.

София-Айдана Мурзаева, волонтер:

Фото из интернета. София-Айдана Мурзаева

— Год у меня выдался очень насыщенным, но среди всех событий особо выделяется одно. Пятого октября (в день беспорядков после парламентских выборов) мы с волонтерами Центра инициативной молодежи оказывали первую медицинскую помощь пострадавшим. Разделились на бригады, вдруг недалеко от нас что-то взорвалось. Задело нескольких людей, они начали кричать. Силовики пошли в нашу сторону, а митингующие стали кидать в них камнями. В какой-то момент я осталась одна, без бригады, между митингующими и силовиками.

В тот момент я думала о смерти. Настолько было страшно. Из-за слезоточивого газа сильно текли слезы, я ничего не видела. София-Айдана Мурзаева

Подумала, что это конец. Вся моя жизнь пронеслась перед глазами, родные. Единственное, о чем тогда пожалела, что не смогла попрощаться с родителями, они живут в другой стране, мы не виделись около года. Была уже готова умереть, как кто-то выкрикнул мое имя. Я стояла в ступоре, какой-то человек взял меня за руку, и мы побежали. Я ничего не видела, он подсказывал мне — здесь арык, там ступеньки.

Ему тоже было тяжело, но он сделал это ради меня. Через силу открывал глаза, чтобы видеть дорогу и чтобы я не упала. Когда мы отошли на определенное расстояние, я крепко обняла его и начала плакать. Моим героем-спасителем оказался один из наших волонтеров, он тогда только к нам присоединился. Я была ему очень благодарна на оказанную помощь. Именно это событие я считаю чудом в своей жизни, ведь я могла умереть. Было очень страшно.

Ольга Труханова, директор Первого детского хосписа:

Фото из личного архива Ольги Трухановой

— Пока мы маленькие, умеем видеть чудеса во всем и везде. Но, к сожалению, чем старше мы становимся, тем меньше их замечаем, не хотим или разучились видеть. Нужно это менять.

Я постоянно сталкиваюсь с чудом. Мне повезло с работой, она ежедневно показывает невероятных людей, которые умеют творить невозможное.

Вообще, чудеса происходят ежедневно, и я рада, что не утратила в себе возможность их видеть вокруг себя. Ольга Труханова

Разве восход и закат солнца — это не чудо? Мне кажется, самое настоящее, ежедневное чудо. Каждый день — это новый шанс сотворить чудеса для себя, для близких. Творите, это может каждый!

Гуля Алмамбетова, экс-советник мэра Бишкека:

Фото пресс-службы мэрии Бишкека. Гуля Алмамбетова

— Несомненно, для меня, как женщины и матери, главное чудо — это рождение сына и его взросление, феномен возникновения новой жизни. Это очень личное событие.

А вторым чудом для меня было небывалое единение кыргызстанцев во время пандемии коронавируса. Когда заболевшим помогали совершенно незнакомые люди. Один хороший человек нашел мой номер телефона и привез кислородный концентратор, стоящий немалых денег. Другой дал $1 тысячу, на которую я купила большое количество пульсоксиметров и раздала врачам стационаров.

Ну разве это не чудо? Это чудо веры, милосердия, взаимоподдержки и взаимопонимания, которые не требовали никаких документов, правил и регламентов. Гуля Алмамбетова

Это чудо от сердца к сердцу. А все остальное происходящее — процесс жизни.

Дастан Бекешев, депутат парламента:

Фото из интернета. Дастан Бекешев

— До 20 лет я жил на шее родителей, потом самостоятельно, суперчудес не было. Хотя каждый новый день по-своему чудесен.

Но после рождения моей дочери я испытал нечто чудесное и в то же время ощутил, что теперь должен работать в два раза больше и самое главное — соизмерять все свои поступки с тем, как они могут случайно и неслучайно отразиться на дочери. Ребенок дарит тебе много положительных эмоций, учит любви. Ты понимаешь, что на этом свете есть тот, ради которого ты должен что-то делать. Все твои действия приобретают какой-то смысл.

Эркин Рыскулбеков, ведущий:

Фото из личного архива Эркина Рыскулбекова — Вы меня озадачили... Что такое чудо? Наверное, это стечение необычно-фантастических обстоятельств, которые приносят тебе удовольствие и пользу. Было ли такое в моей жизни? Наверное, было. Однажды. Я был сельским мальчишкой, рос в небогатой семье. В 1998 году каким-то чудесным образом меня, школьника четвертого класса русскоязычной школы, приняли в новую открывшуюся Чуйскую кыргызскоязычную гимназию и забрали учиться в Воронцовку, в интернат.

Анализируя свою жизнь, я понимаю: если бы не этот лицей, наверное, я бы не состоялся в жизни и был бы обычным сельским рабочим.

Поэтому поступление и сам интернат я считаю чудом. Конечно, мы скучали по родителям, иногда недоедали, но это были те сложности, которые давали уроки жизни. Я благодарен тем трудностям. Эркин Рыскулбеков

Учеба в гимназии дала мне все: образование, умение выживать, быть человеком, ставить правильно цели. Там же зародилась мечта стать ведущим, которую я позже достиг. Гимназия открыла мне дорогу в высшее учебное заведение, после поступления в которое я познакомился с величайшими людьми нашей страны и по сей день дружу с ними.

Но я еще в ожидании, что чудо снова приземлится ко мне, я женюсь, и у меня будет много детей.