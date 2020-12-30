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Общество

Индекс оливье-2021: во сколько бишкекчанам обойдется новогодний салат

До нового, 2021 года остались считанные часы, подготовка к празднованию в самом разгаре. С каждым годом все больше людей отказываются от пышных застолий, однако многие семьи до сих пор накрывают на Новый год богатый стол.

Самое традиционное блюдо на новогодний праздник — оливье. Некоторые хозяйки «облегчают» салат, исключая из ингредиентов картофель и заменяя соленые огурцы свежими. Кто-то добавляет репчатый лук. Кстати, для «ленивых» или сильно занятых продается консервированный горошек уже вместе с кубиками моркови.

В классическом же рецепте семь-восемь ингредиентов:

• отварной картофель;

• отварная морковь;

• вареная колбаса или отварное мясо;

• яйца вкрутую;

• соленые огурцы;

• консервированный зеленый горошек;

• майонез или сметана;

• укроп.

Все нарезается кубиками, перемешивается и заправляется майонезом.


Чтобы выяснить стоимость одной салатницы оливье, мы взяли в расчет, что для приготовления потребуется по 200 граммов зеленого горошка, маринованных огурцов и майонеза, по 500 граммов картофеля, моркови и вареной колбасы, а также пять яиц.

Исходя из такого приблизительного рецепта, можно сказать, что оливье по-прежнему остается доступным новогодним блюдом. Средняя стоимость составила 410 сомов, а максимальная — 470.

Если же закупаться на рынке и поторговаться с продавцом, то можно немного сэкономить, тогда закуска обойдется в 350 сомов.

Отметим, что в прошлом году средняя цена на оливье составляла 328 сомов. Получается, что за год салат подорожал на 82 сома. Произошло это в основном за счет увеличения цены на колбасу, горошек и яйца. Два года назад средняя цена оливье составляла 307 сомов, а в 2016-м салат обошелся бы в 321 сом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178461/
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