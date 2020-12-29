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Общество

Территория Бишкека может увеличиться на 14,8 тысячи гектаров

В перспективе территория Бишкека может увеличиться на 14 тысяч 860 гектаров. Об этом на плановом совещании в муниципалитете сообщил вице-мэр Азамат Сагындык уулу.

По его словам, в этом году были разработаны административные границы столицы. «На сегодня территория города составляет 19,58 тысячи гектаров. В перспективную границу могут войти еще 14,86 тысячи гектаров территорий Чуйской области», — отметил Азамат Сагындык уулу.

Из них по Сокулукскому району — 4 тысячи 949 гектаров, по Аламединскому — 8 тысяч, по Иссык-Атинскому — 1 тысяча 852,8.

Общая территория Бишкека может составить примерно 34 тысячи 440,6 гектара, пригородных зон — 42 тысячи 667 гектаров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178388/
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