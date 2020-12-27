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Памятные даты

День сотрудника паспортно-визового контроля МВД Кыргызской Республики

27 декабря 1932 года Центральный исполнительный комитет и Совет Народных Комиссаров СССР приняли постановление «Об установлении единой паспортной системы по Союзу ССР» и об обязательной прописке паспортов.

С этого времени 27 декабря и считается днем создания паспортно-визовой службы в Советском Союзе, и именно к этой дате был приурочен и День сотрудника паспортно-визовой службы Кыргызстана.

В 2000-м отдел паспортно-визовой работы был реорганизован в управление. 30 мая 2006 года на базе управления паспортно-визовой работы указом президента был образован департамент паспортного и визового контроля.

Установлены дипотношения между Кыргызстаном и США

Фото open.kg

Дипломатические отношения между Кыргызской Республикой и США были установлены 27 декабря 1991 года. Соединенные Штаты были среди первых стран, признавших независимость Кыргызстана.

Посольство США в КР открыто 1 февраля 1992-го. В том же году состоялось официальное открытие посольства Кыргызстана в США.

Сегодня в диппредставительстве зарегистрировано порядка 4 тысяч кыргызских граждан. Однако эти цифры не отражают их реального количества, так как регистрация при посольстве носит добровольный характер.

Люди, которые меняли мир

Родился живописец Абдырай Осмонов

Фото 24.kg. Абдырай Осмонов на открытии персональной выставки в Бишкеке

Родился 27 декабря 1939 года в селе Шалба Иссык-Кульской области.

Известный кыргызский живописец, верный реалистическим традициям, вошел в кыргызское искусство в 1960-е.

Читайте по теме Для тех, кто устал от современного искусства. Посетите выставку Абдырая Осмонова

Участник огромного числа выставок, посвященных труду, спорту, природе, людям, стройкам страны, плодам кыргызской земли.

Преподавал в Художественном училище имени Семена Чуйкова. Среди его учеников народные и заслуженные художники Кыргызстана.

Лучшие работы хранятся в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

Родился писатель Талип Ибраимов

Фото из интернета. Талип Ибраимов

Родился 27 декабря 1940 года в селе Сары-Булак.

Более 30 лет работал редактором на киностудии «Кыргызфильм».

Удостоен звания заслуженного деятеля искусств Кыргызстана. Прозу начал писать, выйдя на пенсию. В 2006-м стал лауреатом международного литературного конкурса «Русская премия» в номинации «Малая проза» (за сборник повестей «Старик и ангел»).

По его сценариям поставлены игровые фильмы «Среди людей», «Деревенская мозаика», «Верить и знать», «Пейзаж глазами спринтера», «Я не хочу так больше жить», «Плакальщица», а также многие документальные киноленты.

Умер в 2016 году.

Умер писатель Исабек Исаков

Фото wikipedia.org. Исабек Исаков

Родился 1 сентября 1933 года в совхозе «Тендик» Нарынской области. Заслуженный деятель культуры КР, поэт, писатель и журналист.

Сборник первых произведений «Ороз менен короз» издан в 1959-м, посвящен детской аудитории. В 1960 году выходит сборник рассказов «Турсундун тамашасы». На русском языке творчество мастера представлено книгами «Песня о земле», «Путь жизни», «Светлый путь», «Дорога жизни», «Юные годы» и другими.

Его произведения переведены на русский, украинский, казахский, узбекский, таджикский, эстонский, азербайджанский и другие языки. На многие его стихи разными авторами созданы музыкальные произведения.

Исабек Исаков является одним из известных переводчиков.

Видное место в его творческой жизни занимала журналистика. Он автор многих очерков, публицистических статей и материалов.

В 1959-м избран членом Союза журналистов СССР, в 1963-м — членом Союза писателей СССР.

Умер 27 декабря 2014 года.

Куда сходить

Культура

выставки проходят в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, Выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, «Галерее М», кафе Chicken Star, ЦУМе;

проходят в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, Выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, «Галерее М», кафе Chicken Star, ЦУМе; новогодние городские ярмарки проходят на аллее возле памятника Курманджан датке, в здании кинотеатра «Октябрь», на мини-Арбате в микрорайоне «Восток-5»;

проходят на аллее возле памятника Курманджан датке, в здании кинотеатра «Октябрь», на мини-Арбате в микрорайоне «Восток-5»; Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева представит концерт «Новогодний серпантин»;

пройдут мастер-классы для детей и взрослых;

для детей и взрослых; Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева приглашает на новогодние представления.

Куда еще сходить сегодня, смотрите в «Афише».

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