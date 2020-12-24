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Общество

Мэрия сносит силомеры на площади Ала-Тоо. Их владельцы препятствуют

Владельцы игровых конструкций и силомеров на площади Ала-Тоо препятствовали демонтажу объектов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

Вчера сотрудники муниципалитета обнаружили многочисленные незаконно работающие объекты облегченного типа (силомеры, легкие игровые конструкции).

«Выполняя демонтаж, мы столкнулись с агрессивным сопротивлением со стороны владельцев конструкций. Весь процесс сопровождался попытками помешать нашим работникам загрузить объекты в спецмашину. Группа владельцев на авто последовала за спецтранспортом на штрафбазу. На место прибыли и сотрудники милиции, и аким Первомайского района. Они говорили с недовольными о необходимости соблюдения правил землепользования и строительства», — проинформировали в мэрии.

В ходе переговоров аким выслушал все жалобы предпринимателей и предложил решить вопрос в мирном ключе. Владельцы игровых конструкций сказали, что готовы идти навстречу городским властям.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/177850/
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