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Общество

Коронавирус мутирует. Что это значит, объяснили ученые

Ученые рассказали о мутациях коронавируса, вызывающего COVID-19. Эксперты сейчас наиболее обеспокоены тем, что в генетическом коде коронавируса может произойти мутация, которая сделает его менее уязвимым к антителам, пишет The New York Times. 

В мире уже зарегистрировано несколько вакцин от коронавирусной инфекции. Но будут ли они эффективны от новых штаммов вируса, ученые однозначно ответить не могут.

Ранее сообщалось о том, что в Великобритании выявлен чрезвычайно заразный новый штамм коронавируса. Это подтолкнуло власти страны к введению ряда строгих ограничений, а ряд стран прекратили транспортное сообщение с Соединенным Королевством.

Новая мутация коронавируса была выявлена и в Южной Африке. Она схожа с британским вариантом, отмечают эксперты.

Комментируя выявление новых штаммов коронавируса, ученые отмечают, что COVID-19 мутирует с начала пандемии. Эксперты прогнозируют, что в итоге появится мутация, которая позволит коронавирусу легче и быстрее распространяться, либо его мутация, которая сделает его незаметным для иммунной системы.

При этом существует мнение, что вакцины, которые уже созданы, еще не один год будут эффективными. Одна единственная мутация вряд ли сделает коронавирус устойчивым к антителам, которые формируются при вакцинации.

Возможно в будущем вирус сможет накопить мутации, которые позволят ему обходить иммунную систему даже после вакцинации. Но этот процесс может длиться годами. А некоторые вирусы, отмечают исследователи, почти не меняются. Вирус гриппа, к примеру, накапливает мутации 5-7 лет, пока иммунитет перестает его полностью узнавать.

Исследователи предполагают, что мутация коронавируса не будет быстрой, поэтому можно надеяться, что у ученых будет время на создание новых вакцин, способных остановить еще одну пандемию в будущем.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/177593/
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