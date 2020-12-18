Я хочу дышать. Активисты просят власти решить проблему загрязнения воздуха

В Бишкеке проходит мирный марш за чистый воздух. Его участники прибыли на площадь «Ала-Тоо».

Мирным маршем они прошли по бульвару Эркиндик от железнодорожного вокзала до главной площади в столице.

Активисты скандировали: «Смогила», «Не оставляйте до зимы», «Не жгите тряпки и резину», «Я хочу дышать», «У моих легких судьба нелегкая» и другое.

Простояв на площади непродолжительное время, активисты разошлись.

Организаторы марша отметили, что акцией хотят привлечь внимание общественности и властей к проблеме загрязнения воздуха в столице.