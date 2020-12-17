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Общество
Сюжет: COVID-19

В Бишкеке за нарушение санитарных правил выписали штрафов на 8 миллионов сомов

За нарушение санитарных правил в период чрезвычайной ситуации предпринимателей в Бишкеке оштрафовали на 8 миллионов 42 тысячи сомов. Об этом на брифинге сообщила вице-мэр Айжан Чыныбаева.

По ее словам, всего рабочие группы по проверке субъектов предпринимательства составили 2 тысячи 895 протоколов о нарушениях.

«Кроме этого, работают мобильные группы при управлении городского транспорта мэрии столицы по проверке общественного транспорта на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических правил. Составлено 867 протоколов о нарушениях на сумму 829 тысяч сомов», — отметила Айжан Чыныбаева.

Она добавила, что в случае проявления фактов неправомерных действий в ходе рейдовых мероприятий предприниматели могут обращаться по телефону 0312610775 в сектор муниципалитета по противодействию коррупции.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176984/
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