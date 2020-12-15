Анара Дауталиева раскритиковала идею мэрии Бишкека оценки директоров школ

Работу директора образовательной организации надо оценивать по результатам деятельности школы, а не по анонимным опросам учеников и родителей. Такое мнение высказала 24.kg правозащитница Анара Дауталиева на идею мэрии провести онлайн-опрос.

Она отметила, что на очередном заседании комиссии по социальным вопросам БГК вице-мэр Айжан Чыныбаева заявила, что директоров бишкекских школ будут анонимно оценивать учителя, родители, ученики.

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«Хотела бы напомнить, что по законодательству анонимные письменные заявления не рассматриваются. Мнение родителя, ученика — это субъективное мнение, которое может базироваться просто на эмоциональных отношениях с руководством школы. Работу директора надо оценивать по результатам деятельности школы: успеваемости учащихся по результатам срезов знаний, ОРТ и других тестов, олимпиад, по результатам воспитания учащихся (отсутствие правонарушений среди детей, суицидов)», — отметила она.

Анара Дауталиева добавила, что Минобразования и науки в свое время внесло в Закон «Об образовании» норму об аккредитации школ, где установлены четкие критерии работы образовательных организаций. И если школа дважды не проходит ее, то директора меняют.

«Зачем изобретать наихудшие, непонятные, незаконные методы для избавления от неугодных руководителей?» — отмечает она.