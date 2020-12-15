17:07
USD 83.24
EUR 101.08
RUB 1.14
Общество

Анара Дауталиева раскритиковала идею мэрии Бишкека оценки директоров школ

Работу директора образовательной организации надо оценивать по результатам деятельности школы, а не по анонимным опросам учеников и родителей. Такое мнение высказала 24.kg правозащитница Анара Дауталиева на идею мэрии провести онлайн-опрос.

Она отметила, что на очередном заседании комиссии по социальным вопросам БГК вице-мэр Айжан Чыныбаева заявила, что директоров бишкекских школ будут анонимно оценивать учителя, родители, ученики.

Читайте по теме
Директоров бишкекских школ анонимно будут оценивать учителя, родители и ученики

«Хотела бы напомнить, что по законодательству анонимные письменные заявления не рассматриваются. Мнение родителя, ученика — это субъективное мнение, которое может базироваться просто на эмоциональных отношениях с руководством школы. Работу директора надо оценивать по результатам деятельности школы: успеваемости учащихся по результатам срезов знаний, ОРТ и других тестов, олимпиад, по результатам воспитания учащихся (отсутствие правонарушений среди детей, суицидов)», — отметила она.

Анара Дауталиева добавила, что Минобразования и науки в свое время внесло в Закон «Об образовании» норму об аккредитации школ, где установлены четкие критерии работы образовательных организаций. И если школа дважды не проходит ее, то директора меняют.

«Зачем изобретать наихудшие, непонятные, незаконные методы для избавления от неугодных руководителей?» — отмечает она.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176778/
просмотров: 383
Версия для печати
Материалы по теме
Мэрия Бишкека предлагает горожанам самим украсить город и обещает призы
Спецшколы в Бишкеке возобновят работу со следующей недели
Директоров бишкекских школ анонимно будут оценивать учителя, родители и ученики
Бишкекчане митингуют против ПДП
Бишкекские власти не могут начать строительство нового корпуса школы № 6
В Бишкеке возобновляют работу специальные школы и детсады
В жилмассиве «Ала-Тоо» установят канализационно-насосную станцию
Мэрия Бишкека застраховала пассажиров троллейбусов и автобусов
В Бишкеке открылся электронный тир
В Бишкеке отремонтируют еще девять школ и детских садов
Популярные новости
Связь&nbsp;и.&nbsp;о. президента Таланта Мамытова с&nbsp;Матраимовыми выявили журналисты Связь и. о. президента Таланта Мамытова с Матраимовыми выявили журналисты
Ученые раскрыли способ уничтожить коронавирус за&nbsp;две минуты Ученые раскрыли способ уничтожить коронавирус за две минуты
Ирина Карамушкина навестила Алмазбека Атамбаева в&nbsp;колонии. Он&nbsp;передал ей&nbsp;фрукты Ирина Карамушкина навестила Алмазбека Атамбаева в колонии. Он передал ей фрукты
ГКНБ сообщил подробности задержания экс-главы Финпола ГКНБ сообщил подробности задержания экс-главы Финпола
Бизнес
Стань обладателем красивого номера в&nbsp;новом коде 995 и&nbsp;получи iPhone&nbsp;12 Стань обладателем красивого номера в новом коде 995 и получи iPhone 12
Успейте получить кредитную карту под 22&nbsp;процента от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Успейте получить кредитную карту под 22 процента от «Бакай Банка»
Состоялся очередной конгресс Кыргызского футбольного союза Состоялся очередной конгресс Кыргызского футбольного союза
Купите авто в&nbsp;кредит от &laquo;‎Бакай Банка&raquo; и&nbsp;выиграйте BMW 750&nbsp;Li Купите авто в кредит от «‎Бакай Банка» и выиграйте BMW 750 Li
15 декабря, вторник
16:56
В Бишкеке загорелось складское помещение по улице Садыгалиева В Бишкеке загорелось складское помещение по улице Садыг...
16:55
Депутат предлагает освободить от ответственности лиц, если они выплатили ущерб
16:45
Стань обладателем красивого номера в новом коде 995 и получи iPhone 12
16:30
Кыргызстанка, родившая в московском метро, отказываться от ребенка не намерена
16:28
ФОМС отчитался о зарплате врачей красной зоны Нацгоспиталя