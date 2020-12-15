Адвокат требует отправить дело на пересмотр по изнасилованию еще одной 13-летней

Адвокат, представляющий интересы мамы 13-летней девочки, изнасилованной в Бишкеке в 2016-м, просит направить дело на пересмотр. Об этом сообщала юрист Арман Кыйгырова.

По ее словам, фигуранта оправдали суды трех инстанций. Юрист просит содействия депутатов. В частности парламентария Натальи Никитенко.

Суды состава преступления в действиях подозреваемого не нашли. Ранее сообщалось, что ни экспертиза, ни свидетели не подтвердили, что девочка изнасилована в туалете торгового центра бывшим вожатым детского лагеря. Однако мать девочки уверяет, что эти решения неправомерны, а судьи предвзяты, и собирается подать заявление в Генпрокуратуру о привлечении бывшего судьи Первомайского районного суда Бишкека Айбека Эрнис уулу к уголовной ответственности.

Он был первым судьей, который вынес оправдательный приговор в отношении обвиняемого.

21 июля Советом по отбору судей на имя президента Сооронбая Жээнбекова внесли предложения о назначении на должности судей по 10 кандидатам в Первомайский районный суд Бишкека. Глава государства отклонил кандидатуру Айбека Эрнис уулу.

Мать 13-летней девочки утверждает, что в 2016-м взрослый вожатый приставал к подростку в детском лагере, а позже изнасиловал ее в туалете торгового центра. Суды оправдали подозреваемого ввиду отсутствия состава преступления.