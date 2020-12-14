В рамках Перекрестного года РФ и КР в Бишкеке пройдет международный фестиваль

В Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова пройдет международный фестиваль «Культура народов Северного Кавказа». Об этом сообщили в Российском центре науки и культуры.

По его данным, мероприятие состоится 17 декабря в 16.00 в рамках Перекрестного года России и Кыргызстана.

«В программе — танцы и песни народов Северного Кавказа, стилизованные номера, иллюстрирующие обычаи и традиции кавказских народов, в исполнении творческих коллективов и артистов из КР. Из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации число зрителей ограничено», — проинформировали в центре.