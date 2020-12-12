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Общество
Сюжет: COVID-19

Ученые раскрыли способ уничтожить коронавирус за две минуты

Американские ученые в ходе лабораторных исследований раскрыли способ, как за две минуты уничтожить коронавирус на 99,9 процента. Об этом сообщает British Dental Journal.

Выяснилось, что нейтрализовать коронавирус за столь короткое время способны зубные пасты с цинком и оловом. Кроме того, ополаскиватель для полости рта с хлоридом цетилпиридиния нейтрализует COVID-19 за полминуты.

Целью исследования было определить, возможно ли снизить темпы распространения коронавируса с помощью средств ухода за полостью рта. Результаты были доказаны в ходе эксперимента с участием 260 пациентов с COVID-19, использовавших зубную пасту и ополаскиватель для рта.

По последним данным, число зараженных коронавирусом за все время пандемии превысило 70 миллионов человек.

  
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176526/
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