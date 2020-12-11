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Общество
Сюжет: Проект детальной планировки Бишкека

Отмена ПДП. Бишкекчане выйдут на митинг к зданию мэрии

Инициативная группа горожан, выступающая за отмену Проекта детальной планировки центральной части Бишкека, выйдет с митингом к зданию мэрии. Об этом 24.kg сообщил ее представитель Сергей Ким.

По его словам, требование будет одно — отмена ПДП, который пролоббирован строительными компаниями, принят с нарушением процедур, в отсутствие необходимых экспертиз, расчетов, без учета общественных интересов.

«В суде у нас сложилось впечатление, что он не может принять решение в принципе, ждет, когда БГК или муниципалитет отзовет постановление об утверждении ПДП. Мы надеялись на справедливость, на каждом заседании суда по каждому пункту даем исчерпывающие ответы, ломаем аргументы оппонентов. Но при этом реакции со стороны суда нет», — отметил Сергей Ким.

Он добавил, что у мэрии есть полномочия отозвать постановление БГК.

«Мы не говорим, что Проект детальной планировки не нужен городу. Но существует два ПДП: народный и антинародный. И вот сейчас у нас как раз второй. Он уничтожит город. Мы считаем, что должен быть разработан новый проект с участием горожан, который будет учитывать интересы жителей», — заключил Сергей Ким.

Отметим, что прокуратура города выявила недостатки и несоответствия в Проекте детальной планировки центральной части столицы. Доступ к ПДП по непонятным причинам закрыли. Даже суд смог получить его не с первого раза.

ПДП центральной части Бишкека, который столичные депутаты приняли без обсуждения, находится в центре скандала. Пока чиновники пытаются убедить горожан, что их частной собственности ничего не угрожает, в межрайонный суд подали иск об отмене ПДП, ответчиком выступает именно БГК.

Городские власти на встрече с инициативной группой горожан в 24.kg согласились, что Проект детальной планировки нужно доработать.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176399/
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