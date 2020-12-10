«Гидроэнергетика. Центральная Азия и Каспий». Почетные гости и докладчики

Ключевые игроки индустрии гидроэнергетики Узбекистана, Кыргызстана, Грузии, Турции, Казахстана, России и других стран соберутся 17-18 февраля в Ташкенте.

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Встречи пройдут в рамках пятого ежегодного международного конгресса и выставки «Гидроэнергетика Центральная Азия и Каспий».

«Гидроэнергетика Центральная Азия и Каспий» — это профессиональная площадка для диалога, обмена опытом, поиска решений и консолидации усилий представителей власти и бизнеса для эффективной реализации целого ряда проектов строительства и модернизации гидроэлектростанций региона.

Среди почетных гостей и докладчиков конгресса в 2021 году:

• Бекзод Амирсаидов, первый заместитель председателя правления, «Узбекгидроэнерго»;

• Акмал Джурабеков, первый заместитель председателя правления, «Узбекгидроэнерго»;

• Фозил Махмудов, заместитель председателя правления, «Узбекгидроэнерго»;

• Сухроб Хамраев, руководитель центрального аппарата, «Узбекгидроэнерго »;

• Алибек Ахмедов, генеральный директор, «Институт Гидропроект» (Узбекистан);

• Георгий Чиковани, исполнительный директор, Фонд развития энергетики Грузии;

• Жолдошбек Ачикеев, генеральный директор, «Электрические станции»;

• Алмаз Кушубаков, заместитель генерального директора, «Электрические станции»;

• Ансар Айдаров, руководитель проектного офиса, «Самрук-Энерго»;

• Шантану Чакраборти, директор финансового департамента (Южная, Центральная и Западная Азия), Азиатский банк развития;

• Ерлан Рамазанов, заместитель директора, региональный руководитель отдела энергетики, «Энергетика Евразии», «Группа устойчивой инфраструктуры», Европейский банк реконструкции и развития;

• Роман Орищук, генеральный директор, ВНИИГ имени Б.Е.Веденеева (Русгидро);

• Валид Сараф, старший специалист по инвестициям, International Finance Corporation (IFC).

«Гидроэнергетика. Центральная Азия и Каспий» — это более 30 часов делового и неформального общения: гала-ужин, интерактивные круглые столы, встречи тет-а-тет и многое другое.

Мероприятие пройдет при поддержке Министерства энергетики Узбекистана. Стратегический партнер конгресса — АО «Узбекгидроэнерго».

24.kg является информационным партнером мероприятия.