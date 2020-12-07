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Общество

Кто может улететь в Россию. В аэропорту «Манас» уточнили правила

В международном аэропорту «Манас» напомнили, кто может улететь в Россию.

По данным пресс-службы, с 21 сентября сняты ограничения для граждан Кыргызстана на въезд в РФ и возобновлены регулярные авиасообщения. Рейсы выполняются авиакомпаниями «Аэрофлот» и «Авиа Трафик Компани» по пятницам.

Согласно требованиям России, кыргызстанцы должны иметь отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за три дня (72 часа) до прибытия.

Кроме этого, авиакомпании «Аэрофлот», S7 и «Уральские авиалинии» выполняют чартерные рейсы для граждан РФ, а также для кыргызстанцев по основаниям:

— родители, дети, супруги граждан России;

— граждане с ВНЖ;

— лица, нуждающиеся в лечении, при наличии приглашения от российского медучреждения;

— участники госпрограммы по переселению соотечественников.

В международном аэропорту подчеркивают, что наличие указанных оснований проверяется представителями авиакомпании при покупке билета и при посадке на самолет, а не сотрудниками ОАО «Международный аэропорт «Манас».

«Все решения по допуску пассажиров на борт самолета принимают представители авиакомпаний, а не работники аэропортов», — добавили в ОАО «МАМ».

Кроме того, в компании просят всех пассажиров по вопросам авиабилетов и требований для въезда в РФ обращаться в авиакомпании или посольство.

Уточняется, что ОАО «Международный аэропорт «Манас» не занимается реализацией авиабилетов, не устанавливает и не регулирует цены на них. «Также не занимается никакими финансовыми взаимоотношениями между авиакомпаниями и пассажирами», — заключили в международном аэропорту «Манас».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175830/
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