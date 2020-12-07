Кыргызстанец Исламбек Кемелов выиграл приз в финале конкурса «Романсиада»

Кыргызстанец Исламбек Кемелов завоевал приз зрительских симпатий на международном конкурсе исполнителей русского романса в Москве. Об этом сообщили в Российском центре науки и культуры.

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По его данным, в минувшие выходные в столице России прошел финал конкурса «Романсиада».

«Зрители, следившие за трансляцией конкурса на YouTube, также могли выбрать понравившегося им кандидата. По итогам зрительского голосования лучшим стал Исламбек Кемелов. А гран-при конкурса получил студент Уральской государственной консерватории имени Мусоргского Карлен Манукян», — проинформировали в центре.

Отметим, что Исламбек Кемелов учится в Кыргызской национальной консерватории имени Калыя Молдобасанова и является также одним из победителей «Среднеазиатской Романсиады» в Бишкеке.